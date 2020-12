Avanzano i lavori di nuova pavimentazione lungo lo svincolo di collegamento tra la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” e l’Autostrada A1 “Milano-Napoli”. Per il prosieguo dell’intervento, tra lunedì 14 dicembre e giovedì 7 gennaio 2021, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, potranno essere attive interdizioni al transito lungo lo svincolo, situato al km 29,300 della SS7/bis, che interseca l’Autostrada A1 “Milano-Napoli” al km 746,000; durante le giornate di avverse condizioni meteorologiche, nelle quali non sarà possibile effettuare le lavorazioni, lo svincolo resterà regolarmente fruibile.

Nel dettaglio, la chiusura dello svincolo sarà attiva: per la circolazione proveniente da Nola e da Villa Literno in direzione di Roma e per quella proveniente da Napoli e diretta a Nola, consentendo esclusivamente l’accesso alla SS7/bis per la circolazione diretta verso Villa Literno; per la circolazione proveniente da Nola e da Villa Literno in direzione di Napoli e per quella proveniente da Roma e diretta a Nola, consentendo esclusivamente l’accesso alla SS7/bis per la circolazione diretta verso Villa Literno. Le due fasi delle attività non verranno eseguite in maniera contemporanea. I percorsi alternativi saranno segnalati in loco attraverso opportuna segnaletica.