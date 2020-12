Chiusa al traffico veicolare, domenica 13 dicembre, la tratta di SS268 dallo svincolo di Somma Vesuviana allo svincolo Somma-Pomigliano, compresa la chiusura rampa di ingresso in direzione Napoli dello svincolo di Somma Vesuviana. Lo comunica l’Anas in un aggiornamento sulla viabilità della Statale 268 del Vesuvio, interessata da lavori al viadotto ‘Zingariello’.

“In considerazione delle avverse considerazioni meteorologiche in atto che non hanno permesso di eseguire alcune programmate lavorazioni, l’interdizione al transito già comunicata relativa alla chiusura della tratta interessata dai lavori, sarà anche attiva anche nella giornata di domenica 13 dicembre, per l’intera giornata”, si legge nella nota.