A circa 20 giorni dalla morte di Diego Armando Maradona spunta un’altra presunta figlia del Pibe in un vortice giudiziario che adesso ha due filoni. Per la morte, infatti, sono finiti sotto inchiesta il medico di Maradona, il dottor Luque e la psichiatra dell’ex calciatore. Intanto si lavora anche sull’eredità del Pibe: 5 sono i figli legittimi di Maradona, che dovrebbero dividersi il suo patrimonio, ma sono tanti i presunti figli illegittimi dell’ex calciatore. Dopo la storia del 19enne Santiago, che ha chiesto la riesumazione del cadavere di Maradona, adesso è spuntata anche una ragazza, Magalì Gil, che vuole scoprire la verità su suo padre.

Si tratta di una ragazza di 25 anni, che solo quest’estate ha appreso che Maradona potrebbe essere suo padre. La madre biologica ha abbandonato Magalì poco dopo la sua nascita per incontrarla di nuovo solo un anno fa rivelandole l’identità di suo padre, ovvero Diego Armando Maradona. Da allora Magalì sta lavorando per scoprire se quanto rivelato dalla madre è la verità o meno e per questo motivo spera di potersi sottoporre presto al test del Dna. Magalì, nata a fine del ’95, è stata adottata da una coppia di sposi con i quali ha vissuto sin dai suo primi giorni di vita. Sembra che la ragazza abbia sempre saputo che la famiglia che l’ha cresciuta non era quella biologica e conosceva anche il nome della vera madre, ma per un meccanismo di difesa non fu mai interessata a conoscerla e non si domandava nemmeno chi potesse essere il padre biologico. Crescendo però qualcosa dentro di lei è cambiato e lo scorso dicembre Magalì, che nel frattempo è diventata mamma, ha ricevuto la telefonata della sua vera madre che le chiedeva di incontrarla. “Tuo padre biologico è Maradona”, le ha rivelato a febbraio: da quel momento Magalì ha iniziato un percorso per scoprire la sua vera identità. Secondo chi la conosce Magalì non è interessata ai soldi, ma vuole solo scoprire la verità sulla sua vera famiglia.