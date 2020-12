Un uomo di 43 anni con precedenti per furto e rapina e’ stato ferito a Napoli inquello che appare come un agguato. Intono a mezzanotte ieri sono arrivate due segnalazioni anonime al 113 che riferivano di spari in strada e di una persona colpita. Poco dopo, al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, la polizia ha effettivamente rintracciato il ferito.

Le ferite

L’uomo colpito da 7/8 proiettili sparati da una pistola alle gambe e al gluteo. l’uomo ha raccontato che era stato avvicinato da sconosciuti in via Monte Faito, nel rione Berlingieri, ed era stato bersaglio di spari.