Un morto e un ferito in una sparatoria avvenuta questa notte a Napoli, intorno alle ore 01.15. L’uomo che ha perso la vita a causa delle ferite riportate è Ciro Cafaia, 40enne padre di Luigi, ucciso qualche mese fa in Via Duomo. Il secondo soggetto, un 28enne incensurato, è stato ferito al fianco, ma non è in pericolo di vita. I due uomini sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini subito dopo la sparatoria.

L’irruzione

Secondo i primi accertamenti il fatto sarebbe successo in via Sedil Capuano, zona San Lorenzo. Indagini in corso dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della compagnia Napoli Stella.