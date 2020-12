Circa 250 dispositivi luminosi elettrici di fabbricazione cinese sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale di Napoli in un negozio gestito da immigrati cinesi in Via Carlo di Tocco, nel quartiere Poggioreale. Si tratta di catene ed addobbi luminosi per Natale. Il materiale sequestrato non e’ in regola con le norme di sicurezza sui dispositivi elettrici ed e’ potenzialmente pericolosi per l’uso domestico.

I controlli messi in campo dalla Polizia Municipale che hanno interessato Il titolare del negozio e’ stato multato per una somma da 10.000 a 62.000 euro, come previsto dalla Legge. 791/77 .