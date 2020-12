Tragedia sfiorata ieri sera in piazza Carità a Marcianise. L’enorme batacchio della campana della Chiesa dell’Annunziata si è staccato ed è precipitato in strada con un tremendo tonfo. Solo per miracolo in quel momento non passavano auto nè persone.

Sul posto sono giunti i vigili urbani e vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche statiche alla chiesa. Si dovrà capire se il cedimento è dovuto solo alla campana o se si sono altri problemi di carattere statico della chiesa.