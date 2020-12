Gli agenti del commissariato di Acerra hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Nola, nei confronti di Fiore Ruotolo, 41enne acerrano, poiché condannato alla pena di 4 anni, 7 mesi e 27 giorni di reclusione in quanto ritenuto responsabile di sette rapine commesse tra il mese di gennaio e febbraio dello scorso anno.

L’uomo è stato bloccato nella sua abitazione di via Garda ad Acerra e poi, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere per scontare la condanna che gli è stata comminata dal tribunale di Nola.