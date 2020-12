NAPOLI – Inizio in sordina per la squadra azzurra di Gattuso che parte davvero male nella prima allo stadio Diego Armando Maradona. La Sampdoria riesce, nei primi minuti, a sovrastare sul gioco ma anche sulla mentalita’ del Napoli, praticamente, assente. Nella ripresa, il mister Gattuso, prova ad inserire Lozano e Petagna che si rivelano uomini decisivi del match. Cambiano la partita in direzione e metalita’. Il Napoli, nonostante non sia proprio bello, e’ riuscito nelle ultime tre partite a totalizzare nove punti con dieci goal all’attivo, che rafforzano quanto gia’ sopra evidenziato.

— LE PAGELLE DEL NAPOLI —

Meret 5 – La sua insicurezza tra i pali e’ abbastanza evidente. Poteva fare qualcosina in piu’ sulla rete di Jankto ma nulla riesce ed incassa il goal.

Di Lorenzo 5,5 – Errore di posizione in occasione del goal di Jankto. Riesce poi piu’ tardi a riscattarsi, di poco, sia in fase difensiva che offensiva ma certi errori non sono accettabili.

Manolas 6,5 – Buona la sua partita da centrale difensivo. Tiene buono Quagliarella per tutti i 90′ e s’improvvisa anche assist-man di testa sia per Lozano che per Dries.

Koulibaly 6 – Kalidou e Manolas barriera azzurra, prestazione sporcata solo dalla rete della Samp ad inizio tempo.

Ghoulam 5,5 – Dal primo minuto dopo tanto tempo, poca sostanza in difesa ( Dal 59′ Mario Rui 6 – Subentra bene a Ghoulam che, diversamente, da piu’ sostanza alle giocate ed alle ripartenze ).

Fabian Ruiz 5 – Perde molti palloni, non ha una sua personalita’ e rende poco. Subito sostituito con Petagna ( Dal 45′ – Petagna 7 – Ingresso che cambia in corsa la partita. Goal di testa, sul centro alto della porta, servito dal match man Hirving Lozano ).

Demme 5,5 – Nessuna prestazione degna di nota la sua ( Dal 59′ Bakayoko 6 – Diversamente da Demme, riesce ad esprimersi e a dare il meglio di se’, soprattutto nella ripresa ).

Politano 5,5 – Non incide nella prima parte del match e cosi’ il mister lo sostituisce. ( Dal 45′ Lozano 7,5 – Entra e spacca tutto. Goal ed assist per Petagna che permette agli azzurri di rimontare sulla Samp che finisce per tornare a casa senza nulla. Uno show sulla fascia che fa ammattire Augello.

Zielinski 6 – Sufficiente la sua prestazione ma fa decisamente meglio di Ruiz. ( Dal 76′ Lobotka S.V. )

Insigne 6 – Come Zielu, anche Insigne non riesce a dare il meglio di se stesso con la Samp. In settimana ci sara’ il turno infrasettimanale contro l’Inter che, probabilmente, sentira’ di piu’.

Mertens 6 – Condisce la partita con un cross al bacio per il gol del pareggio di Lozano ma, tutto sommato, oltre quell’azione gestisce il gioco in ordinaria amministrazione.

All. Gennaro Gattuso 7,5 – Finalmente legge ottimamente la gara gestendo bene i cambi. Con l’ingresso di Lozano e Petagna, riesce a dare identita’ di gioco alla squadra, un ritmo piu’ elevato e personalita’. Lozano, piu’ di Andrea, riesce in questa impresa e decide il match. Ora sotto con Inter e Lazio.

