CROTONE – E’ di nuovo poker del Napoli che, con la camiseta ‘argentina’, conquista anche il Crotone. L’avversario calabrese di mister Stroppa viene asfaltato dalla squadra azzurra in casa propria. Una gara di ordinaria amministrazione contro una squadra da ultima in classifica. Il Napoli, nonostante non ci abbia regalato fortissime emozioni, ha comunque conquistato il campo dei calabresi portando a casa un risultato importante che conduce la squadra azzurra al terzo posto in classifica dopo Milan ed Inter.

— LE PAGELLE DEL NAPOLI —

OSPINA 6,5 – Grandissimo il suo intervento su Vulic nel primo tempo, evitanto il pareggio del Crotone.

DI LORENZO 6 – Gioca a momenti alterni. Sicuramente ha ampi margini di miglioramento e vince spesso i contrasti.

MANOLAS 6 – Nulla di straordinario. Tiene il campo e sempre in controllo nel gioco aereo.

KOULIBALY 6 – Si becca il giallo dopo pochi minuti su grande giocata di Messias pero’, sempre impeccabile Kalidou (Dal 83′ Nikola MAKSIMOVIC – S.V.).

MARIO RUI 5,5 – Tantissimi gli errori in impostazione che prova poi a recuperare con la solita copertura.

BAKAYOKO 6 – Autorevole in mezzo al campo, da un suo intervento parte l’azione del 3-0. Meglio, sicuramente, delle scorse prestazioni (Dal 83′ Stanislav LOBOTKA – S.V.).

DEMME 7 – Lavora molto nel primo tempo facendo del lavoro sporco poi, nella ripresa cresce, subisce il fallo dell’espulsione di Petriccione e chiude la partita con un gran diagonale all’angolino.

LOZANO 7 – Un giocatore praticamente nuovo. Mai restio nell’azione e prova sempre la giocata, se la gioca con chiunque gli capiti a tiro e con la qualita’ che ha spesso supera l’avversario con facilita’. Facile il gol del 2-0 ( Dal 78′ Matteo POLITANO S.V.).

ZIELINSKI 7 – Grandissimo il suo tunnel su Cuomo che regala l’assist per Insigne che segna il goal del 0-1 (Dal 69’ Dries MERTENS 7 – Entra ed e’ subito show. Manda in porta sia Demme che Petagna, super).

INSIGNE 7 – Primo tempo equilibrato poi, una sua magia sblocca il match, destro a giro sul secondo palo e goal. Nella ripresa arriva l’assist al bacio per Lozano. (Dal 78′ Eljif ELMAS S.V.).

PETAGNA 6 – Manda in fumo un’occasione che avrebbe sin da subito sbloccato la gara, che recupera poi nel secondo tempo con la rete del 0-4. Potrebbe fare davvero molto di piu’, da vero centravanti, ma la strada e’ ancora molto lunga.

All. Gennaro GATTUSO 6,5 – Prova di maturità del Napoli che con il 4-3-2-1 asfalta il Crotone con molta tranquillita’ la quale, probabilmente, e’ stata indirizzata proprio da Gennaro. Gestisce bene i cambi su un campo pesante e tiene freschi i suoi migliori per la gara di giovedì prossimo contro la Real Sociedad in EL, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Fonte foto: Goal.com