Niente lezioni in presenza per gli studenti di Torre del Greco fino a fine anno. E’ l’effetto dell’ordinanza firmata dal sindaco della citta’ vesuviana, Giovanni Palomba, che ”ai fini del contenimento – come scrive il primo cittadino – della diffusione del virus Sars Cov-2 sul territorio comunale” stabilisce che ”con decorrenza dal giorno 9 dicembre 2020 e fino a tutto il 5 gennaio 2021, le attivita’ didattiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, del comune di Torre del Greco si svolgeranno esclusivamente, ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche, con modalita’ a distanza”.

”Resta salva – spiega ancora il sindaco Palomba – la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.