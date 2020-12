Scuole in presenza del 7 gennaio, ma solo per il Governo. In Campania sarà ancora diverso. Il presidente Vincenzo De Luca è già stato chiaro nei giorni scorsi, parlando di “valutazioni che saranno fatte” a seconda di come si evolverà il contagio. Parole confermate e rafforzare dall’intervista a ‘Il Golfo’ dall’assessore regionale Lucia Fortini. “Non so ancora quando i ragazzi potranno tornare in presenza, ma escludo che si possa cominciare il 7 gennaio. Nei primi giorni del 2021 ci saranno degli incontri in seno all’unità di crisi per porre in essere tutte le valutazioni del caso. Farle adesso sarebbe inutile”.

L’assessore aggiunge: “Abbiamo imparato che in 20 giorni davvero può cambiare tutto. Rispetto a quella che è stata la nostra scelta, ovvero di rigidità e di didattica a distanza, ritengo che non sarebbe coerente riaprite tutte le scuole insieme il 7 gennaio. Avremo ipotizzato, e questa sarà la mia proposta che però dovrà avere il conforto dei dati scientifici, di far tornare gradatamente in classe gli alunni campani”.