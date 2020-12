La Campania continuerà a seguire “la linea del rigore” per quanto riguarda la riapertura delle scuole. A ribadirlo il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Noi seguiremo la nostra linea: massimo rigore per poter aprire tutti, ma per sempre. Non per fare finta di aprire per tre giorni e poi prolungare l’epidemia per altri tre mesi”, ha spiegato il governatore.

La linea del rigore

“In Italia – ha aggiunto – abbiamo l’abitudine di discutere di scuole a prescindere dai dati epidemiologici. Si apre il 7 gennaio? Qualcuno è in grado di dirci che ci saranno le condizioni, quale sarà la situazione? Qualcuno sa garantirci che avremo la copertura degli organici, che avremo migliorato la situazione del trasporto? Però continuiamo a ripetere la litania in base alla quale prima si fissa la data di apertura, poi si fa la verifica della situazione epidemiologica, con il risultato che nove volte su dieci le previsioni vengono smentite dalla realtà”, ha concluso De Luca.