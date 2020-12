“Dopo il monitoraggio del contagio a Ottaviano, effettuato con l’apporto fondamentale dell’Unità di crisi comunale, e visto il provvedimento del Ministero della Salute che inserisce la Campania in zona arancione covid, ho appena firmato una nuova ordinanza riguardante le scuole: dal 7 dicembre 2020 fino al 9 gennaio 2021 è sospesa l’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado”. A comunicarlo è il sindaco Luca Capasso.

Il primo cittadino aggiunge: “E’ fatta eccezione per la i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, fascia di età 0 – 6 anni, scuola non dell’obbligo”.