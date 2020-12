Confronto del tavolo di coordinamento istituito per la ripresa delle attivita’ didattiche in presenza presieduto dal prefetto di NAPOLI Marco Valentini. I lavori del tavolo, riunito in modalita’ a distanza, sono finalizzati a definire una strategia, che confluira’ in un documento operativo, per conciliare le esigenze connesse alla ripresa delle attivita’ scolastiche in presenza, prevista il 7 gennaio per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con quelle della mobilita’.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni centrali, della Regione Campania e delle amministrazioni locali, il direttore dell’ufficio scolastico provinciale di Napoli, i rappresentanti delle universita’ Federico II e Parthenope, il direttore generale dell’Acamir e i rappresentanti di Anm, Eav e Ctp. Il successivo incontro e’ calendarizzato per la prossima settimana.