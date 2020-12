In Campania al momento le lezioni in presenza riguardano solamente la fascia di età 0-6 anni. Per adesso è stato deciso il calendario delle vacanze natalizie in attesa di altre novità. Con le vacanze, chiaramente, ci sarà anche lo stop della Didattica a Distanza per gli alunni.

In Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Campania, Abruzzo, Calabria, Umbria, Puglia le vacanze di Natale inizieranno il 23 dicembre e termineranno il 6 gennaio Covid, Chiuse per le vacanze natalizie invece, dal 24 dicembre al 6 gennaio, in Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Basilicata, Valle d’Aosta, Sicilia, Marche, Sardegna, Molise.