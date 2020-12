“A scuola in sicurezza”. Approvato il documento operativo per la ripresa della didattica in presenza il 7 gennaio 2021 presso gli istituti scolastici superiori nell’area metropolitana di Napoli. L’ok è arrivato al termine della riunione di oggi, in Prefettura a Napoli dove il tema è stato centrale, viste le pressioni per il ritorno in aula. Didattica in presenza, il 7 gennaio prossimo, del 75% della popolazione scolastica degli istituti secondari superiori, da chiarire il piano per medie ed elementari. Nel corso dell’incontro è stato condiviso e approvato da tutti gli interlocutori il testo definitivo del documento operativo, dunque la stesura è prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre scorso.

Il documento

Il documento fa un’analisi di scenario relativa alla dislocazione degli uffici scolastici, al sistema infrastrutturale dei trasporti. E ancora ai flussi dei passeggeri, anche in previsione incrementale al fine di evitare assembramenti. Previsti la differenziazione degli orari d’ingresso e di uscita nelle scuole secondarie superiori, insomma a scaglioni. È prevista ancora la diversificazione degli orari di ingresso a scuola, entro le ore 8,00, per una quota pari al 40% degli studenti e dalle ore 10,00, per una quota pari al 60.

I trasporti

È data facoltà agli istituti scolastici di disporre alternativamente, l’ingresso pomeridiano alle 14. La relativa organizzazione sarà assicurata dagli Istituti scolastici secondari superiori, previe indicazioni degli Uffici scolastici regionali e provinciali. Da recepire le norme del trasporto pubblico.