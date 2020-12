Operazione alle prime luci dell’alba della Guardia di Finanza di Giugliano che ha scoperto un deposito d’auto rubate situato a Poggiomarino. Le indagini delle Fiamme Gialle sono partite dal furto di un’auto avvenuto la scorsa notte in pieno centro cittadino di Giugliano. I militari della Guardia di Finanza sono riusciti ad individuare il posto dove era stata nascosta l’Audi Q3 di un noto avvocato, così sono intervenuti scoprendo tre uomini in flagranza di reato. L’Audi, infatti, stava per essere smontata per ricavare pezzi di ricambio che sarebbero stati venduti sul mercato nero.

Nel deposito dotato di sistema di videosorveglianza, oltre all’Audi Q3, è stata rinvenuta anche un’altra auto oggetto di furto, mentre c’erano parti già smontate e cannibalizzate di altri veicoli. I finanzieri di Giugliano hanno arrestato con l’accusa di furto e ricettazione tre uomini del posto e posto sotto sequestro anche 4 furgoni che servivano per stoccare le parti delle vetture smontate e da rivendere.