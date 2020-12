Un uomo è stato trovato impiccato ad un albero nelle campagne di Villa Literno, nel Casertano. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio da via Alberolungo alla periferia della cittadina campana. I familiari avevano avvisato le forze dell’ordine per la scomparsa dell’uomo e sono stati i carabinieri a fare la scoperta.

I militari dell’Arma hanno pattugliato la zona fino a recarsi nella traversa di via delle Dune dove è stata fatta la tragica scoperta. Per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per ricostruire le motivazioni dell’estremo gesto.