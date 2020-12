Sangue sulle strade del Napoletano, a perdere la vita un camionista rimasto ucciso dallo schianto frontale del suo mezzo pesante con un altro camion. L’incidente nella mattina ad Acerra, sulla statale che da Via Mulino conduce verso l’area Casertana. Inutili i soccorsi arrivati sul posto dopo qualche minuto. Uno dei camionisti era già morto, probabilmente sul colpo. L’altro autotrasportatore è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del terribile schianto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno deviato la circolazione veicolare per tutto il tempo dei rilievi. Da chiarire la dinamica del sinistro mortale, ma alla base dell’incidente potrebbe esserci il fondo stradale reso viscido dalla pioggia e che ha fatto perdere il controllo ad uno dei camionisti.