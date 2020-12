A partire da oggi l’Italia è tutta in zona rossa e ci rimarrà fino al 27 dicembre, poi dal 30 dicembre al 3 gennaio e ancora il 5 e 6 gennaio. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 scatterà la zona arancione. Ma vediamo le misure in vigore da oggi a domenica.



Bar e ristoranti



Durante tutti i giorni della zona rossa sono sospese le attività di bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie. Queste attività potranno però restare aperte per l’asporto che sarà sempre consentito fino alle 22, mentre le consegne a domicilio non avranno restrizioni d’orario. Resteranno aperti gli autogrill lungo le autostrade e i bar in stazioni e aeroporti



Supermercati e farmacie



Nei giorni “rossi” resteranno aperti supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri, librerie, fiorai, negozi di giocattoli, autoveicoli e motocicli, ferramenta, computer ed elettronica di consumo, negozi per animali. Chiusi i centri commerciali, tranne che per la vendita di alimentari



Spostamenti e autocertificazione



Per tutti i giorni della zona rossa la regola generale è quella di restare a casa. Gli unici spostamenti consentiti possono avvenire nella fascia oraria tra le 5 e le 22 e sono quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio. Per giustificare gli spostamenti è sempre necessaria l’autocertificazione. Tra i motivi di necessità rientra l’assistenza ai genitori non autosufficienti



Visite a parenti e amici



Ai divieti di spostamento il Governo ha però introdotto una deroga, quella che consente per tutto il periodo delle festività (vale a dire da oggi fino al 6 gennaio prossimo) ad un massimo di due persone – più eventuali figli minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti che vivono con loro – di muoversi una sola volta al giorno per andare a trovare parenti o amici. Lo spostamento dovrà avvenire verso una sola abitazione di amici o parenti e per una sola volta al giorno



Amici e parenti in un altro comune



Durante la zona rossa sarà possibile andare a trovare amici e parenti anche in un comune diverso da quello di residenza, purché sempre nella stessa regione e sempre nel limite massimo di due persone, esclusi figli minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti. Anche in questo caso lo spostamento dovrà avvenire verso una sola abitazione e per una sola volta al giorno



La passeggiata



Si potrà uscire per fare una passeggiata vicino casa con la mascherina e fare attività sportiva da soli



Le seconde case



Il Governo ha precisato la questione delle seconde case: a partire da oggi e fino al 6 gennaio «gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria regione e sempre vietati verso le altre regioni»



I genitori separati



Sono consentiti anche gli spostamenti dei genitori separati, che possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra regione o all’estero: rientra tra i motivi di necessità, così come lo è l’assistenza ai genitori non autosufficienti. Nel caso di spostamenti da o per l’estero, è comunque consigliabile informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare. Attenti: non è invece mai consentito andare a trovare i genitori che sono in buona salute e vivono in un’altra regione



Visite a genitori non autosufficienti in un altro comune



Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche tra comuni/regioni in aree diverse. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore

alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste