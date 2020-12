Maltratta il figlio perchè voleva andare a vivere con la madre, dopo la separazione. Finsce a processo un uomo di Scafati, per quanto commesso nel 2015, così come chiesto dalla procura di Nocera Inferiore. L’accusa è di maltrattamenti aggravati. Stando alle accuse, l’uomo avrebbe ingiuriato il figlio, ogni volta che mostrava segni di ribellione, per poi sedersi sul suo sterno, impedendogli di muoversi e facendogli mancare il fiato, oltre a farlo vomitare.

In quel modo, avrebbe “domato” l’irruenza del figlio, costretto a vivere in un clima di sofferenze fisiche e morali, al punto da rendergli «mortificante e intollerabile». L’inchiesta fu condotta dai carabinieri della tenenza di Scafati: la vittima aveva 10 anni, all’epoca dei fatti.