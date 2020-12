“Ho ricevuto la segnalazione di un episodio a dir poco inquietante accaduto sabato sera a Orta di Atella. Qui qualcuno ha lanciato un sasso o un oggetto contundente contro un autobus della Ctp, un sasso che ha sfondato il finestrino del lato guida. Solo per un miracolo l’episodio non si è trasformato in qualcosa di molto più grave. Considerando il mezzo in movimento avrebbe potuto essere una strage. Al conducente va la mia piena solidarietà per l’accaduto”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Le indagini

“Mi auguro che sia possibile risalire attraverso immagini di telecamere o testimonianze di chi ha assistito all’episodio, agli autori di questo gesto criminale. Spero che siano puniti in modo esemplare. Non possiamo consentire che chi attenta alla vita altrui in questo modo la faccia franca. Il mio appello va a tutti coloro che possono offrire una traccia alle forze dell’ordine a non esitare. Già i bus in circolazione sono pochi se poi quelli che circolano sono oggetto di atti di vandalismo e vengono distrutti allora vuol dire che è stato superato ogni limite”, conclude Borrelli.