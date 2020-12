“Procediamo all’installazione della torre faro per l’illuminazione della rotatoria di via Pianillo.

Un’opera che ha garantito la fluidità della circolazione stradale, proteggendo dai gravissimi incidenti mortali verificatisi in passato”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Un punto delicatissimo quello dell’incrocio di via Pianillo dove la rotatoria era stata installata dalla prima Amministrazione di Catapano proprio per ridurre i sinistri in quella zona. Ma a quanto pare non è stato sufficiente in maniera adeguata ed ora è necessario anche migliorare l’illuminazione.