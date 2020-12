“Ripristinate le panchine danneggiate a Santa Maria La Scala ed al Villaggio Vesuvio. Noi interveniamo e ripariamo, ma dobbiamo avere maggiore cura del nostro territorio e dei beni che sono a servizio di tutti, non danneggiandoli incivilmente”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Nei giorni scorsi, infatti, le panchine erano state pesantemente danneggiate da qualche vandalo ancora in via di identificazione e sui cui stanno lavorando le forze dell’ordine per provare a risalire agli autori.