Intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano per rispetto delle disposizioni introdotte dal Decreto Natale. Posti di blocco sono in corso in diverse zona della città, lo scopo è verificare che gli spostamenti siano dettati da motivi realmente non differibili.

La Zona Rossa

I controlli si sono incentrati in particolar modo sugli spostamenti e per le visite in “zona rossa”. Sono già decine di veicoli controllati ed è scattata già qualche sanzione. Per spostarsi anche per necessità e nei limiti del territorio cittadino è obbligatoria l’autocertificazione.