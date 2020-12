«Oggi riaprirà regolarmente la fiera-mercato domenicale, che dovrà svolgersi in totale sicurezza. Misurazione della temperatura corporea all’ingresso, uso delle mascherine, igiene delle mani e percorsi dedicati finalizzati ad evitare assembramenti». Con queste parole Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, ha annunciato la riapertura, a partire proprio da stamattina, del mercato territoriale, sottolineando come la polizia municipale «sarà attentissima e non esiterà ad adottare provvedimenti qualora le norme non vengano rispettate alla lettera».

Il primo cittadino sangiuseppese ha spiegato ancora: «vogliamo tutelare il commercio, ma senza alcuna deroga alla tutela della salute pubblica. L’assessorato al commercio sarà attento e vigile nel monitoraggio della riapertura, anche al fine di verificare se questa, come desideriamo, possa essere stabile nel tempo, senza pregiudizio alcuno per la sicurezza». A San Giuseppe Vesuviano, attualmente, sono circa 600 i resi denti positivi al Covid-19.