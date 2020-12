Qualche polemica sull’attuale apertura delle scuole a San Giuseppe Vesuviano di cui il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, ha parlato questa mattina durante una diretta social in cui ha annunciato l’arrivo in città del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per l’inaugurazione dei lavori della pista ciclabile. “Ho seguito le indicazioni per le scuole dettate dalla Regione, aprendo asilo e prima – spiega Catapano – ma in futuro non sappiamo come andrà”.

Il primo cittadino sangiuseppese ha quindi riferito di attendere i dati dei contagi di dicembre e gennaio prima della riapertura delle scuole dopo le festività: “Dipenderà dalla situazione, potrei richiuderle subito visto che si teme una nuova crescita dei casi di Covid”. Poi l’appello sui Buoni Spesa: “Lasciate che partecipi solo chi ha veramente bisogno, non fate i furbi che i controllo sono serrati”.