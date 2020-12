«Purtroppo, abbiamo avuto il maggior numero di decessi per covid in un solo giorno». A dirlo, riferendosi a ieri 4 dicembre, è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che annuncia così l’ingresso nella Zona Arancione da domani: «Darà respiro alle attività commerciali della nostra città e questo, di certo, è un elemento molto positivo. Tuttavia, occorrerà assolutamente disciplinare gli ingressi, al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento. Saremo vigili. Tale nuova classificazione non dovrà farci abbassare la guardia».

Catapano insiste: «Non c’è molto da festeggiare. La flessione della curva del contagio è molto lieve e la diminuzione di pazienti in terapia intensiva e nelle degenze ordinarie degli ospedali appena percettibile».