Naturalmente non è colpa di chi ha provato a fare un omaggio a Diego Armando Maradona. Tuttavia non si può dire che si via venuto fuori bene, scatenando l’ironia se non addirittura l’ira del popolo del web. Si parla del murales di Diego Armando Maradona, realizzato anche a San Giuseppe Vesuviano così come in tantissime città del mondo. Ebbene quello sangiuseppese è davvero poco somigliante al Pibe de Ora, nonostante l’impegno profuso da “Generazione Futura 80047” su commissione del Comune.

Il popolo del web si è subito scatenato tra chi ha fatto umorismo e chi invece si è direttamente arrabbiato. Per molti quel Maradona somiglia un po’ a Silvester Stallone, ancora a “Rambo” Policano, ex calciatore del Napoli, o addirittura a Busiello, capotifoso degli anni ’90. Ci va giù pesante il consigliere d’opposizione Antonio Agostino Ambrosio: “Francamente penso che se Maradona potesse vedere dal cielo la sua effigie affissa nel muro direbbe ‘Ma cosa vi ho fatto per combinarmi così brutto’?