Individuati altri due trasgressori in via del Campo ed in via del Fiordaliso. Immediate sanzioni da 300 euro ciascuno. A darne comunicazioni è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che commenta: «Mai nessuno si era preoccupato di far rispettare l’ambiente a San Giuseppe Vesuviano, ed à qualcuno può sembrar strano che si sanzioni, ma è la normalità».

Il primo cittadino continua: «Fin quando non si rispettano le regole, noi continueremo a combattere contro gli incivili per dare al novantanove per cento di sangiuseppesi seri ed onesti la città che meritano».