Un bar di una strada principale della città svolgeva un aperitivo della vigilia di Natale con decine di ragazzi ed adolescenti assembrati, che sono scappati via alla vista dei lampeggianti blu. “Siamo dovuti intervenire, con estrema tempestività e con la severità necessaria, dinanzi ad uno spettacolo indecoroso, tra bottiglie di spumante lanciate per terra, insieme a bicchieri e bibite”, racconta il sindaco di San Giuseppe Vesuviano. Il bar chiuso dalla polizia municipale si trova in Via Aielli.

Catapano continua: “Perché non è possibile che ancora oggi, si debbano contrastare comportamenti come questi, illegali ed irresponsabili. E lo dico anche ai genitori di questi ragazzi. Dove sono? 400 euro di sanzione e chiusura cautelare di 5 giorni, che il Prefetto, stante la gravità delle violazioni, potrà estendere fino a 30 giorni. Complimenti alla Polizia Municipale per il brillante intervento”.