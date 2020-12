“Come sindaco, vorrei essere sempre accanto a tutti, come so che stanno facendo, con grande abnegazione, anche gli altri componenti di questa amministrazione a cui avete dato fiducia, ricordando di essere uomini e donne, prima che amministratori. Tuttavia, inevitabilmente, i nostri sforzi, le nostre spesso differenti competenze, non possono bastare per garantire tutto ciò che serve. Per questo, abbiamo predisposto un servizio professionale, di assistenza sanitaria infermieristica e di sostegno sociale nella distribuzione di farmaci e beni alimentari di prima necessità, attivo 7 giorni su 7, dedicato a pazienti allettati e/o con patologie che impediscono l’allontanamento dal proprio domicilio”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. Per attivare i servizi basta chiamare al numero in foto.

Il primo cittadino continua: “È un altro ed ulteriore modo di fare rete intorno ai più deboli, di riscoprire il nostro senso di comunità, di aiutarci l’un l’altro anche nelle difficoltà e nella distanza fisica causata dal covid, per dare maggiore serenità e maggiore cura a chi è colpito da questa patologia e, magari, si trova costretto anche a patire la solitudine e difficoltà materiali”.