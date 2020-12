Le immagini mostrano ciò che è accaduto ad una cittadina puteolana in via Pisciarelli. Mentre percorreva con la sua auto la strada dove risiede, improvvisamente la copertura di un grosso tombino si è alzata finendo sotto l’auto. Il forte impatto ha causato la fuoriuscita sia dell’airbag del lato guida che quello del lato passeggeri. Il botto è stato spaventoso a tal punto che dalla paura non riusciva ad uscire dall’auto. Per fortuna non è andata a sbattere nel muro che aveva di fronte perché, istintivamente, ha frenato, bloccando la macchina.

I fatti

“L’accaduto testimonia lo stato di abbandono in cui versa una parte della città. La stessa cittadina, che si è presentata con nome e cognome, ha riferito che non è la prima volta che accade – dichiarano Vicente Migliucci e Gennaro Andreozzi rispettivamente consigliere federale nazionale e commissario unico di Pozzuoli dei Verdi -. Lo stato di manutenzione dei tombini della nostra città va tenuto costantemente sotto controllo, si dovrebbe prevenire e non lavorare sulle emergenze. Invito l’assessore Visone, che ha la delega a tale servizio, a essere più presente sul territorio e a programmare; poteva andare molto peggio alla povera cittadina e, invece di un forte spavento, qualcuno poteva farsi davvero male”.