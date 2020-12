«Grazie alle GAV stiamo ripulendo le nostre periferie. Oggi tocca alla frazione Fiume. L’ambientalismo dei fatti contro quello delle parole». Ad annunciarlo ed a mostrare le foto è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma: «Dopo il rinvenimento delle scorse settimane sono state incessanti le attività di prevenzione e raccolta dati da parte dei nostri Ispettori Ambientali Comunali. E di rifiuti, in bella mostra, erano davvero tantissimi in Lungo via Ponte di Ferro.

Individuati i laboratori che hanno prodotto gli scarti ed i responsabili a cui erano stati affidati da conferire presso il centro autorizzato ma abbandonati lungo la strada. Sono state elevate le previste sanzioni amministrative con obbligo di rimozione, subito eseguita dagli obbligati in solido con ditta autorizzata.