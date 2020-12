Rapina e spari, per fortuna, senza feriti questa sera a Villaricca. Due banditi sono giunti a bordo di uno scooter in corso Vittorio Emanuele: nel mirino una farmacia. Uno dei due rapinatori, armato, è rimasto fuori a fare da ‘palo’. L’altro è entrato ed a cercato di svuotare le casse. Un vigile urbano è stato allora allertato da alcuni passanti e si è avvicinato alla farmacia. Il ‘palo’ lo ha visto e sparato un colpo in aria per intimidirlo. Lo stesso ha fatto il vigile.

Arraffati circa mille euro, i due rapinatori sono fuggiti, Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Marano e della stazione di Villaricca. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio degli investigatori.