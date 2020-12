È risultata positiva al Covid senza mai essersi sottoposta al tampone. La protagonista di questo assurdo episodio è una ragazza di Atena Lucana. La 22enne ha ricevuto una mail due sere fa da un noto laboratorio del Napoletano. La giovane risultata positiva al Covid ha sporto denuncia ai carabinieri contro ignoti.

È stata la responsabile del Dipartimento, la dottoressa Rosa D’Alvano, a fornire maggiori spiegazioni riguardo quanto accaduto. Si è trattato di un errore di etichettatura non dovuto al Dipartimento. In pratica la mail doveva essere inviata ad una donna quasi omonima e per un errore di battitura sarebbe arrivata al destinatario sbagliato.