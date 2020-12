Una ragazza di appena 17 anni è stata notata ieri sera da una pattuglia della Polizia di Stato, mentre vagava in stato confusionale per le strade della città di Aversa. La giovane di origine straniera era spaventata e senza vestiti. Gli agenti l’hanno immediatamente soccorsa e condotta al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati. Le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni. Dopo gli accertamenti di rito è stata dimessa ed affidata ad una struttura.

Secondo quanto appreso la ragazza era sotto choc dopo avere subito dei maltrattamenti, ed ancora non è chiaro se sia trattato di violenze fisiche o anche purtroppo di carattere sessuale. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Aversa.