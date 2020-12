In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli DDA, nei confronti di Cherillo Pasquale, 36enne latitante originario di Torre Annunziata, gravemente indiziato di associazione per delinquere, estorsione e detenzione illegale di materiale esplodente, poiché facente parte della neo costituita associazione per delinquere denominata “Quarto Sistema”, nata in contrapposizione alle storiche consorterie camorristiche già esistenti ed operanti nel territorio di Torre Annunziata.

Cherillo Pasquale si era sottratto alla cattura lo scorso 25 settembre allorquando si diede esecuzione al provvedimento cautelare che fermò sul nascere il clan Quarto Sistema, facendo perdere le proprie tracce. Il latitante è stato individuato e localizzato, all’esito di specifica attività investigativa di tipo tecnico, presso l’abitazione della propria compagna – situata a breve distanza dal quartiere Penniniello, base operativa del clan – ove è stato raggiunto e tratto in arresto dai militari operanti. L’ arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.