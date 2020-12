Prima la leucemia, una lunga serie di operazioni e l’ultimo ricovero dove secondo i familiari ha contratto il Covid. Così se n’è andata Debora Galluccio, 34 anni di Sant’Antimo e mamma di tre bambini. L’ultima volta in ospedale qualche settimana fa, quando il reparto di ematologia del Cardarelli di Napoli è stato al centro di un focolaio. A Debora non è stata sufficiente la giovane, età perché le leucemia combinata con il Virus le ha strappato la vita.

Il messaggio

Per lei anche il messaggio di Antonia Cassandra Capasso, la cantante napoletana che sostenne negli scorsi mese un provino con Amici dal letto di ospedale dove era ricoverata per una grave malattia. “Ci siamo conosciute tra un letto d’ospedale e un prelievo di midollo, ci siamo promesse che ne uscivamo insieme, ci siamo fatte sempre forza, non c’è stato giorno che non ti ho pensata… mi chiedevo come avresti resistito in quella gabbia covid dove ero stata anch’io, tu che dovevi e avevi il diritto di guarire per i tuoi figli, eri una mamma esemplare… ti voglio bene. Mi mancherai”.