È stato il protagonista indiscusso della Frasca poggiomarinese. Saverio Di Lauro si è spento oggi all’età di 75 anni all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. L’artista popolare è ricordato a Poggiomarino per essere il “cuore” appunto della Frasca, la manifestazione itinerante di folkrore che ogni anno il 31 dicembre – da pomeriggio fino a pochi minuti prima della mezzanotte – allieta Poggiomarino suonando e cantando brani della tradizione. Un rito iscritto all’albo delle antiche tradizioni popolari del Mibact e riconosciuto anche dalla Presidenza della Repubblica.

Poggiomarino oggi perde uno dei suoi padri, che fino all’ultimo ha dato il suo contributo per la comunità. Questo maledetto 2020 sarà purtroppo ricordato anche per la scomparsa di Saverio Di Lauro, uomo esemplare come riconosciuto da tutti indistintamente. Da stamane, infatti, nel giro di qualche ora le principali pagine e profili social dei cittadini si sono riempite del triste annuncio, tra cui quello dei familiari più stretti del Maestro. Da oggi in poi il rito della Frasca non sarà più lo stesso. La manifestazione, tra l’altro quest’anno non ci sarebbe stata per le norme antiCovid.