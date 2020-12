Prima il murales di Diego Armando Maradona ai tempi fantastici del Napoli, poi una felpa che riproduce fedelmente l’opera davvero ben riuscita di Gianluigi Viola. L’idea è del Club Napoli Magica di Poggiomarino, che ha donato il ricavato ai bisognosi della comunità locale. Spese alimentari e beni primari attraverso le parrocchie di Sant’Antonio da Padova e di Flocco, così come le cooperative che operano sul territorio.

“Vogliamo continuare su questo filone ed insistere sulle iniziative benefiche. Nel prossimo periodo abbiamo in mente altre idee che metteremo in pratica. Del resto non faremo nient’altro che seguire proprio l’esempio di Maradona, che si è sempre impegnato per sostenere chi soffre”, commenta il presidente del club, Carmine Massa.