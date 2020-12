“Con il passaggio della Campania da zona rossa ad arancione, stamattina ho revocato la mia ordinanza che conteneva una serie di divieti. Da oggi è quindi riaperto a tutti il mercato settimanale, non è più vietato consumare tabacchi ed alimenti in spazi pubblici, nè osservare la chiusura per gli esercizi di vicinato la domenica pomeriggio dalle 14”. Ad annunciarlo è il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga.