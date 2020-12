“Apprendo da fonti giornalistiche che il presidente della Regione Campania si è impegnato a finanziare il secondo lotto della pista ciclabile al posto della ferrovia dismessa “Torre – Cancello”, da Ottaviano a Marigliano. Posso solo augurarmi che non siano chiacchiere, ma fatti concreti: noi siamo qui, pronti alla collaborazione istituzionale come sempre”. A scriverlo sui social è il sindaco Luca Capasso, che a quanto pare credo poco alla realizzazione, quantomeno imminente, del progetto presentato questa mattina da Vincenzo De Luca a San Giuseppe Vesuviano.

I più attenti, tra le altre cose, avranno notato che Capasso non era presente nella vicina San Giuseppe Vesuviano a differenza degli altri sindaci dove la pista ciclabile verrà realizzata. Il sindaco di Ottaviano non ha infatti risposto all’invito e secondo quanto trapelerebbe dal palazzo comunale non sarebbe troppo convinto della fattibilità del progetto per quanto sarebbe felice per la realizzazione.