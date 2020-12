È caccia al pirata della strada che in tarda mattinata, ad Altavilla Irpina, ha investito un 45enne di Cesinali, intento ad effettuare dei lavori per la manutenzione della pubblica illuminazione sulla S.P. 85. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e il 118 che ha trasportato il malcapitato all’ospedale “Moscati”. Indagini in corso per cercare di rintracciare il responsabile.

È stato effettuato un sopralluogo da parte dei militari alla ricerca di elementi utili per le indagini. Eseguita una serie di rilievi.