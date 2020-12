Il maltempo nel Napoletano provoca danni. La pioggia battente e il vento forte a Bacoli, in via Castello hanno provocato il crollo della facciata di un palazzo disabitato e abbandonato da tempo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Nessun ferito per il momento anche se si scava tra le macerie. Quello stabile, infatti, veniva usato da persone senzatetto per ripararsi.

A quanto, dopo i primi soccorsi portati dai pompieri, sembrerebbe non esserci nessuno tra le macerie della palazzina crollata. Si continua comunque a scavare per il timore che qualcuno possa essersi riparato dal freddo proprio nello stabile.