I carabinieri di Napoli, in due distinte operazioni, hanno arrestato 2 persone per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. A San Vitaliano i militari della locale stazione hanno arrestato un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo ha più volte aggredito la madre per denaro. I carabinieri allertati dal 112 – sono entrati in casa e lo hanno bloccato. Il 27enne è ora in carcere. Analogo episodio di genitori che chiedono aiuto ai carabinieri è avvenuto a San Giorgio a Cremano.

A Torre del Greco

I militari della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato un giovane che pretendeva dei soldi dai genitori. Li ha aggrediti con calci e spintoni. Ai genitori non è restato null’altro da fare che chiamare i carabinieri per evitare che la situazione degenerasse. I militari dell’Arma sono intervenuti e, con non poche difficoltà, lo hanno arrestato e condotto al carcere di Poggioreale.