Lutto a Candida, in Irpinia, per la morte della piccola Melissa di 7 anni. La piccola è deceduta all’ospedale Santobono Pausilipon due giorni fa. Le cause del decesso non sono ancora note. La bimba si era ammalata la scorsa estate, per le anche un intervento chirurgico. A seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni è stato necessario un ricovero ospedaliero ed un intervento d’urgenza ma il suo cuoricino, ieri, ha cessato di battere.

Il dolore del sindaco

La notizia è stata diffusa dal sindaco di Candida, Fausto Picone. “Un’altra tragedia ha colpito la comunità di Candida. La piccola Melissa è volata in cielo. Ora starà giocando tra gli Angeli. Che Dio ti abbia in gloria. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, nell’esprimere la propria vicinanza ed il proprio cordoglio ai genitori, al fratellino, ed a tutti i familiari, proclama per mercoledi 23 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie, lutto cittadino”, ha scritto il primo cittadino.