Focolaio di Coronavirus nell’Istituto Mazzarello in via Cavour a Torre Annunziata. Sono 22 le suore che sono risultate positive ad uno screening dopo che l’Asl Napoli 3 aveva rilevato un primo contagio su una delle religiose sintomatiche. Al momento nessuna è in condizioni preoccupanti ma è chiaro che la situazione va monitorata anche in virtù dell’età delle pazienti.

Intanto il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha riferito che il focolaio è sotto controllo e che lo scenario viene monitorato dalle Asl. Le 22 suore positive sono isolate nelle stanze dell’istituto.