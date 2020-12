Isolamento domiciliare preventivo per il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione. Il primo cittadino, dopo essere entrato in contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19, ha deciso di sottoporsi precauzionalmente al regime di quarantena presso la propria abitazione, in attesa dell’esito del tampone già effettuato nella mattinata odierna.

Torre Annunziata, viste le dimensioni e le densità abitativa, risulta essere tra le città dell’area vesuviana più colpite dal Coronavirus e dove si sono registrate non poche vittime in questa seconda ondata.